Половина застройщиков могут не сдать объекты в срок из-за коронавируса
Половина российских застройщиков может задержать сроки сдачи жилья из-за коронавируса, пишет «Известия» со ссылкой на опрос Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Согласно опросу, 51% опрошенных компаний заявили о возможной задержке. Также строители жалуются на падение спроса, замедление темпов работы, подорожание материалов.
Отмечается, что конкретные сроки будут зависеть от того, насколько долго продлится самоизоляция.
В России выявлено 177 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1625 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жители Подмосковья смогут купить маски и перчатки в киосках и на автостанциях
— Собянин продлил режим ограничений до 31 мая
— Режим меняется: Собянин запустил стройки и продлил карантин