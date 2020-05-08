На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара упал на 11 копеек и достиг 74,00 рубля.

Курс евро снизился на 8 копеек до 80,19 рубля.

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