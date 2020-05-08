Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель

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Цена нефти Brent подорожала до $29,94 за баррель — впервые с февраля, пишет «Интерфакс».

На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь подорожал на 2,0%, до $24,04 за баррель.

Отмечается, что с начала недели нефть Brent выросла в цене на 13%, WTI — на 21%.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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