Колонии ФСИН изготовили более 30 млн масок за апрель

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Исправительные колонии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за месяц изготовили более 30 млн масок, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ Министерства юстиции России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По состоянию на 27 апреля 2020 года в колониях изготовили около 18,6 млн марлевых масок и 11,7 млн масок для защиты дыхательных путей, указано в ответе Минюста.

Спрос на маски вырос на фоне пандемии коронавируса нового типа.

По последним данным, в России выявлено 177 160 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1625 – с летальным исходом, вылечились 23 803 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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