Мишустин провел видеосовещание по восстановлению экономики после снятия ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в видеоформате совещание с членами кабмина. Об этом сообщается на сайте правительства.
В совещании приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра зампред правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, глава министерства финансов Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В ходе онлайн-конференции члены правительства обсудили пакет мер по поддержке экономики России, которые нормализуют ее работу после поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Кроме того, в сообщении кабмина говорится о том, что Мишустин продолжает проходить лечение от коронавируса в одном из государственных медучреждений.
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