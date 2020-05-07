Мишустин провел видеосовещание по восстановлению экономики после снятия ограничений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в видеоформате совещание с членами кабмина. Об этом сообщается на сайте правительства.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра зампред правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, глава министерства финансов Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ходе онлайн-конференции члены правительства обсудили пакет мер по поддержке экономики России, которые нормализуют ее работу после поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничительных мер.

Кроме того, в сообщении кабмина говорится о том, что Мишустин продолжает проходить лечение от коронавируса в одном из государственных медучреждений.

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