Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека

За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая сумма стала максимальной, которую потерял один человек.

Из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции большинство бутиков, которые принадлежали Арно, были закрыты. Кроме того, стоимость акций LVMH также сократилась на 19%.

Директор компании Жан-Жак Гиони отметил, что будущее LVMH зависит от китайского рынка, на которых приходится треть продаж.

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