«Ъ»: правительство может легализовать ваучеры для перевозчиков
Правительство готовится легализовать ваучеры для перевозчиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и Минэкономики. В скором времени документ рассмотрят в Госдуме.
Уточняется, что проект нацелен на предотвращение массовых банкротств в отрасли, которые могут случиться из-за введенных карантинных мер.
По словам источников, объем возвратов в авиации может достигать 70 млрд руб. В сложившейся ситуации у компаний нет возможности возвращать такие суммы. Однако с проблемой возврата билетов столкнулись также железнодорожные и речные круизные компании.
Отмечается, что легализация ваучеров является общемировой практикой.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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