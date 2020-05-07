Минфин не задумывался о повышении налогов в России из-за коронавируса

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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство не рассматривало никаких предложений об увеличении налогов, кроме взысканий на доход по крупным банковским вкладам. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

По его словам, Минфин не обсуждал дополнительные предложения об увеличении налогов, как и идеи о снижении налогов для бизнеса из-за коронавируса.

Продолжая разговор о налогах, Силуанов отметил, что не лучшая идея стимулировать бизнес на фоне коронавируса путем списания долгов, в том числе налоговых.

«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется», — уточнил министр.

Силуанов напомнил, что в настоящее время уже принято решение о снижении «налога на труд» — страховых взносов, чтобы было невыгодно работать в сером секторе.

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