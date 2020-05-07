«Известия»: в трети регионов России выросли долги по зарплате

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В 31 регионе России наблюдается задолженность по выплате зарплат, пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

С 1 марта по 1 апреля задолженность увеличилась сразу в 31 регионе. Самой большой долг оказался у Хабаровского края, где россиянам в марте не выплатили 14,6 млн рублей. Также на 14,5 млн рублей задолженность возросла в Челябинской области. В Кемеровской области граждане страны не получили еще 12,2 млн рублей. Пятерку российских регионов-должников по зарплате завершают Астраханская область, где задолженность увеличилась на 11,7 млн рублей и Севастополь с долгом в 10,7 млн рублей.

В целом в России работодатели не выплатили работникам на 1 апреля около 2,2 млрд рублей, отмечает издание.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, такие цифры вряд ли можно назвать показательными, так как они лишь отражают затруднения в отдельных регионах. Например, в Кемеровской области, вероятно, уменьшилось производства угля, а в Челябинской области упал спрос на продукцию металлургической промышленности, при этом жители Хабаровского края не дополучили зарплату из-за снижения поставок леса в Китай.

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