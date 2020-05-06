Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

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Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом «360».

Он заявил, что надо дождаться официальной версии смерти и призвал «не гадать на кисельной гуще».

«Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные», — сказал Босов младший.

Ранее появилась информация, что глава совета директоров компании «Аллтек» Дмитрий Босов совершил самоубийство в ночь на 6 мая.

Тело бизнесмена обнаружили родственники в его доме в подмосковном поселке Усово. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».

Следствие опрашивает свидетелей и изучает место смерти, пытается установить мотивы Босова.

Как сообщил источник, родственники Босова заявили, что он чувствовал себя одиноко и подтвердили факт самоубийства. Прощальной записки обнаружено не было.

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