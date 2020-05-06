Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
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Президент России Владимир Путин исключил главу Минэкономразвития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Помимо министра, группу по нацпроектам покинула заместитель руководителя исполкома ОНФ Ирина Смирнова.
На освободившиеся места, согласно документу, назначены заместитель Решетникова Полина Крючкова и заместитель руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.
Ранее Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии коронавируса.