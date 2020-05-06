Миллиардер Босов покончил с собой

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Глава совета директоров компании «Аллтек» Дмитрий Босов совершил самоубийство в ночь на 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело бизнесмена обнаружили родственники в его доме в подмосковном поселке Усово. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».

Следствие опрашивает свидетелей и изучает место смерти, пытается установить мотивы Босова.

Как сообщил источник, родственники Босова заявили, что он чувствовал себя одиноко и подтвердили факт самоубийства. Прощальной записки обнаружено не было.

Смерть предпринимателя официально подтвердили в Группе «Аллтек».

«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов», — сообщается на сайте компании.

По версии журнала Forbes, бизнесмен в занимал 86-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в 2020 году. Состояние Босова издание оценило в $1,1 млрд, большая его часть приходилась на компанию «Сибантрацит».