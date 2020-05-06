Российско-японский фонд инвестирует в производителя тестов на COVID-19

Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ) профинансирует систему диагностики коронавируса EMG, говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, который поступил в среду в «Газету.Ru».

РЯИФ был создан при участии Российского фонда прямых инвестиций, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners.

Соответствующие договоренности были достигнуты в среду, 6 мая.

«Совместные усилия РФПИ и РЯИФ в рамках данного проекта были ранее поддержаны Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии», - указано в пресс-релизе.

«Инвестиции РЯИФ позволят EMG расширить производство и продолжить работу над созданием более совершенных систем диагностики, что даст возможность нарастить объемы тестирования и препятствовать распространению вируса», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В апреле РФПИ осуществил инвестиции в производство и дистрибуцию системы диагностики EMG. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для не имеющих аналогов в мире портативных мини-лабораторий (небольшой чемодан), и готова к применению повсеместно. Заказы на более чем 2 млн тестов EMG уже разместили 40 крупнейших российских компаний. Производство тестов осуществляется на территории РФ. Глобальный спрос на тесты EMG превышает в настоящее время 20 млн единиц.