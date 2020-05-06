Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам

Президент России исключил главу Минэкономразвития Максима Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Исключить из состава рабочей группы Совета Решетникова М.Г», — говорится в документе.

Кроме того, из группы убрали заместителя руководителя исполкома ОНФ Ирину Смирнову.

Согласно распоряжению, место главы МЭР займет его заместитель Полина Крючкова. Помимо этого, в группу войдет заместитель руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин жестко ответил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, который заявил об убыточности льготного кредитования для банков.