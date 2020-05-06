Cобянин рассказал, когда в Москве откроют кафе и кинотеатры

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные заведения общественного питания и кинотеатры будут открыты в последнюю очередь. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

Как известно, сейчас ресторанам и кафе в городе разрешено работать только в режиме доставки или навынос.

«Если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — объяснил данное решение Собянин.

Ранее столичный мэр заявил, что снимать ограничения для предприятий сферы услуг в столице пока преждевременно.

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