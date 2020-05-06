Миллиардер Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово
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Российский миллиардер, основатель группы «Аллтек», Дмитрий Босов найден мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Как сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, 6 мая тело 52-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории домовладения.
«Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщила Врадий.
Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины.