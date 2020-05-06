Правительство исключило главу МЭРТ Решетникова из рабочей группы по нацпроектам
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Правительство РФ исключило главу Минэкономразвития (МЭРТ) Максима Решетникова из рабочей группы по нацпроектам.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Его место в рабочей группе займет его заместитель Полина Крючкова.
Кроме того, в рабочую группу вошел замглавы исполнительного комитета движения «Народный фронт за Россию» (ОНФ) Арсений Беленький. Из состава рабочей группы исключена заместитель руководителя исполнительного комитета ОНФ Ирина Смирнова.