Путин требует детально оповещать граждан и бизнес о способах получения льгот
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Президент Владимир Путин в среду потребовал в максимально полной и достоверной форме информировать граждан, а также представителей бизнеса о способах получения льгот.
«У них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством», — цитирует ТАСС главу государства.
По словам президента, все должны быть уверены в том, что льготы и соответствующие выплаты до них дойдут, поэтому прямо в настоящий момент нужно как можно шире развернуть работу по информированию населения и бизнеса.
Путин напомнил участникам онлайн-совещания, что старт целого ряда выплат намечен на середину текущего месяца.