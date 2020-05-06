Путин требует детально оповещать граждан и бизнес о способах получения льгот

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/13072315/RIAN_6231870.HR-pic905-895x505-77117.jpg">

Президент Владимир Путин в среду потребовал в максимально полной и достоверной форме информировать граждан, а также представителей бизнеса о способах получения льгот.

«У них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством», — цитирует ТАСС главу государства.

По словам президента, все должны быть уверены в том, что льготы и соответствующие выплаты до них дойдут, поэтому прямо в настоящий момент нужно как можно шире развернуть работу по информированию населения и бизнеса.

Путин напомнил участникам онлайн-совещания, что старт целого ряда выплат намечен на середину текущего месяца.