«Россети» намерены выплатить по итогам 2019 года рекордные дивиденды

ПАО «Россети» планирует направить на дивиденды 23 млрд рублей по итогам 2019 года, с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд за первый квартал 2019 года, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе

Совет директоров «Россетей» в рамках заседания в заочной форме 30 апреля 2020 года, рекомендовал акционерам на годовом общем собрании принять решение о выплате дивидендов в объеме 17,99 млрд руб.

«На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга, — говорит гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. — Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы».

Отмечается, что по итогам заседания совета директоров было рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО из чистой прибыли в размере 392,8 млн руб. в денежной форме (0,189304 руб. на одну привилегированную акцию), по обыкновенным акциям из чистой прибыли в размере 17 599,4 млн руб. в денежной форме (0,0885155625 руб. на одну обыкновенную акцию).

Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое также пройдет в заочной форме 1 июня 2020 года.