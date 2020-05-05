WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля

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Стоимость нефтяной смеси марки WTI поднялась вышел $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такой подъем цены был зафиксирован впервые с 9 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов поднялась на 23%, по данным на 23.39 мск, $25,08 за баррель.

Кроме того, июльские фьючерсы североморской нефтяной смеси марки Brent росли до $31,32, по данным на 23.42 мск.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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