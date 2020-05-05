Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

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Цена североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась на 12% впервые с 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так стоимость июльских фьючерсов увеличилась до $30,49 за баррель, по данным на 16.47 мск.

Кроме того, на 18,29% росла цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI до отметки в $24,12 за баррель.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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