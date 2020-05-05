В России вдвое увеличилось производство защитных костюмов для медиков
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что объем производства защитных костюмов для медиков на настоящий момент увеличился до 110 тыс. штук в сутки. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Россия продолжит наращивать объем производства костюмов, и к середине месяца он может достичь 150 тыс. штук.
Для сравнения, в конце апреля объем производства костюмов составлял 57,2 тыс. штук в сутки.
Мантуров также добавил, что потребление защитных костюмов по стране составляет от 200 тыс. до 300 тыс. в сутки, поэтому контракты на их поставки из Китая сохраняются.
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