Рубль поднимается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов во вторник, 5 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 10.03 мск, курс доллара упал на 71 коп. и составил 74,13 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 86 коп., до 80,74 руб.
Фьючерс на нефть Brent вырос на 7,02% — $29,11 за баррель.
Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Совфеде ожидают роста цен на нефть до $40 за баррель к концу года
— Россия не заметила признаков картельного сговора на рынке нефти
— Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу