Рубль поднимается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов во вторник, 5 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.03 мск, курс доллара упал на 71 коп. и составил 74,13 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 86 коп., до 80,74 руб.

Фьючерс на нефть Brent вырос на 7,02% — $29,11 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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