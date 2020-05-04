В ООН подсчитали, сколько денег из-за коронавируса потеряли жители Земли

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Из-за коронавируса жители Земли потеряли $3,4 трлн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Мухаммад-Банде отметил, что страны находятся в тяжелой ситуации и не могут выстоять в одиночку против коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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