ФРГ продолжит поддерживать участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/844/12910844/Depositphotos_1123455_l-2015-pic905-895x505-3875.jpg"> ФРГ планирует и дальше поддерживать участвующие в проекте "Северный поток - 2" компании

Немецкие власти будут и дальше поддерживать компании, который работают над газопроводом «Северный поток-2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление кабмина.

Правительство Германии выразило надежду на скорое завершение строительства «Северного потока — 2». Также отмечается, что немецкие власти положительно оценивают проект.

«Кабмин будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», — говорится в сообщении правительства.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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