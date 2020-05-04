В Минтруде уточнили порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что в нерабочие дни с 6 по 8 мая заработная плата должна оставаться в прежнем размере согласно указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что нерабочие дни в мае оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — говорится в сообщении.

Ранее президент России объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за угрозы распространения COVID-2019.

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