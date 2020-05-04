Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

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Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. Об этом рассказал агентству «Прайм» политолог Дмитрий Абзалов.

По его мнению, россиянам не стоит ждать открытия массовых туристических направлений раньше середины лета. Однако есть ряд стран (например, Италия, Турция и Греция), которые сильнее остальных зависят от летнего пляжного туризма. Поэтому они будут пытаться открыть свои границы как можно скорее, но не раньше, чем ситуация с коронавирусом улучшится у их потенциальных клиентов.

«Въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны», — добавил политолог.

Он уверен, что ситуацию с въездным туризмом во многом будет определять Европа, так как именно там проживают основные потребители услуг индустрии. При этом европейские страны, скорее всего, не станут рисковать и открываться быстрее, чем пандемия во всех странах перейдет в спокойную фазу. При этом ускорить процесс поможет создание вакцины.

В любом случае, коронавирус станет серьезным испытанием для туриндустрии: она выйдет из него позже прочих отраслей и претерпит значительные изменения, заключил Абзалов.

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