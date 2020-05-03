Мурашко: РФ нарастила производство препаратов для лечения COVID-19
Глава Минздрава России сообщил в эфире телеканала «России 24», что отечественная промышленность нарастила объемы производства препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Он уведомил, что также российские предприятия выпускаются те лекарства, которые поступали из-за границы.
«Это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, очень быстро стали выводить на рынок», — отметил Мурашко.
По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России разработали препарат от коронавируса
— Роспотребнадзор разрабатывает три вакцины от коронавируса
— «Нужно быть готовыми»: Россию могут оставить без важных лекарств