Мурашко: РФ нарастила производство препаратов для лечения COVID-19

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Глава Минздрава России сообщил в эфире телеканала «России 24», что отечественная промышленность нарастила объемы производства препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Он уведомил, что также российские предприятия выпускаются те лекарства, которые поступали из-за границы.

«Это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, очень быстро стали выводить на рынок», — отметил Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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