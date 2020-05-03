Хуснуллин: льготная ипотека предотвратит резкое падение спроса на жилье
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Предоставление льготной ипотеки под 6,5% годовых позволит предотвратить резкое снижение спроса на жилье, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Хуснуллина, в настоящее время в банки поданы уже тысячи заявок на льготную ипотеку, так как «это для людей очень выгодно».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти не планируют продлевать программу ипотеки под 6,5% после 1 ноября
— Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве
— В правительстве заявили, что программа ипотеки под 6,5% охватит 90% новостроек в РФ