Хуснуллин: льготная ипотека предотвратит резкое падение спроса на жилье

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Предоставление льготной ипотеки под 6,5% годовых позволит предотвратить резкое снижение спроса на жилье, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хуснуллина, в настоящее время в банки поданы уже тысячи заявок на льготную ипотеку, так как «это для людей очень выгодно».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

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