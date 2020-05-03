Правительство сняло запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты
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Российский кабмин отменил временный запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что постановление вступает в силу с момента подписания.
Ранее правительство России временно запретило экспортировать некоторые медицинские изделия, в том числе маски. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 1 июня, но не распространяются на гуманитарную помощь и личный вывоз граждан.
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