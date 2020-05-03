Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

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Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Компании и предприятия, которые поставляют товары, оказывают услуги и выполняют работы для государственных нужд, смогут получить авансом до половины стоимости контракта, указано в пояснительной записке.

Данная мера принята в качестве поддержки российского бизнеса в условиях пандемии коронавируса нового типа, говорится в записке. Ранее ограничение по авансу составляло 30% от суммы госконтракта.

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