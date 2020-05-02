Благодаря коронавирусу в будущем повысится доступность магазинов

Принимаемые властями меры по защите населения в период пандемии могут ускорить развитие такого формата как «магазин у дома». С таким прогнозом выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Я считаю, что сложившаяся ситуация подтолкнет развитие небольших торговых точек в шаговой доступности», — заявил Кузнецов «Интерфаксу».

В ситуации, когда перемещение на большие расстояния нежелательно, потребность в магазинах и сервисах бытовых услуг, расположенных на первых этажах жилых домов, возрастает.

«Кроме того, такая организация пространства имеет немалое экономическое значение – это же малый бизнес, занятость людей, зарплаты и налоги», — отметил главный архитектор.

Он подчеркнул, что у людей, избавленных от необходимости ездить за покупками в удаленные молы, высвобождается время для общения с семьей и друзьями, прогулок и занятий спортом.

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