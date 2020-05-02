RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Целью проекта является укрепление способности НБРБ эффективно использовать передовые практики Евросоюза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними.
Как отмечается, это, в свою очередь, поможет внести вклад в усиление финансовой стабильности и стабильности цен. Также НБРБ тем самым сможет принимать обоснованные решения.
Проект направлен на создание системы управления данными, на модернизацию структуры и процедур НБРБ для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями и др.
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