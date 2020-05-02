Илон Маск признал цены акций Tesla склишком высокими
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Глава SpaceX и бизнесмен Илон Маск признался подписчикам в Twitter, что акции его компании Tesla являются слишком дорогими.
«Цена акций Tesla слишком высока», — написал Маск.
Сразу после его слов стоимость акций Tesla Inc упала с $761,18 до $720,05. По состоянию на 05.40 мск, акции снизились на 10% до $701,32 за штуку.
Компания Tesla занимается производством электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Илон Маск совместно с Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом основали ее 17 лет назад, в 2003 году. Соотнователями Tesla также считают Джеффри Брайана Штробеля и Иэна Райта.
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