Власти США выделят $12 млрд на помощь больницам
Администрация президента США Дональда Трампа выделит $12 млрд в качестве финансовой помощи больницам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на пресс-конференции.
Средства будут направлены в 395 больниц по всей стране, отметила Макинани. Она добавила, что на эти медицинские учреждения пришлось 70% всех госпитализированных с коронавирусной инфекции граждан США.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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