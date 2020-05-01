Министр финансов США призвал частные школы вернуть финансовую помощь

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Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин призвал некоторые частные школы вернуть средства, которые они получили в качестве финансовой помощи в условиях кризиса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По данным Мнучина, некоторые частные школы, обладающие значительным собственным фондом, получили льготные кредиты на выплату зарплат персоналу, выдача которых является мерой государственной поддержки. Такие учреждения должны вернуть средства, написал Мнучин.

Мировая экономика переживает кризис на фоне пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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