Ростуризм начинает принимать заявки туроператоров на компенсацию

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Ростуризм объявил о начале приема заявок туристических операторов на компенсацию убытков, которые несет отрасль на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках утвержденных российским правительством правил субсидирования, туроператоры смогут получить компенсацию убытков, связанных с невозвратными тарифами, а также получить частичное возмещение затрат, связанных с вывозом организованных туристов из-за границы.

Туристическая отрасль вошла в число отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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