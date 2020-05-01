Ростуризм начинает принимать заявки туроператоров на компенсацию
Ростуризм объявил о начале приема заявок туристических операторов на компенсацию убытков, которые несет отрасль на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В рамках утвержденных российским правительством правил субсидирования, туроператоры смогут получить компенсацию убытков, связанных с невозвратными тарифами, а также получить частичное возмещение затрат, связанных с вывозом организованных туристов из-за границы.
Туристическая отрасль вошла в число отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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