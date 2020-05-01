В США работодателей проверят на соблюдение эпидемиологических указаний

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Министерство труда США осуществляет проверку работодателей на соблюдение условий по защите сотрудников от заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает USA Today.

Так, ведомство уже занимается расследованием свыше 200 случаев нарушений предписанных норм.

Половина случаев нарушений, как сообщает издание, повлекла госпитализацию работников или летальный исход в результате заражения.

В ходе проверки были затронуты более 20 штатов, а также около 96 тыс. работников.

Издание уточняет, что ранее правозащитники критиковали Минтруда за принятие недостаточных мер по защите сотрудников в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.