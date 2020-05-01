ФНС России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.

Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Основными условиями получения субсидии являются:

1) заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

2) отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

3) заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

4) заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;

5) количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;

6) заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление.

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.