Спад грузооборота в России в марте стал максимальным за 5 лет

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В Минэкономразвития сообщили, что транспортный сектор внес существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте, передает ТАСС.

По данным министерства, спад грузооборота составил -7,1% в годовом выражении после -0,5% в феврале и стал максимальным за последние пять лет, отметили в ведомстве.

Поясняется, что это связано в первую очередь со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта.

Мировая экономика и российская, в частности, находятся в кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

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