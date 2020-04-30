Спад грузооборота в России в марте стал максимальным за 5 лет
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В Минэкономразвития сообщили, что транспортный сектор внес существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте, передает ТАСС.
По данным министерства, спад грузооборота составил -7,1% в годовом выражении после -0,5% в феврале и стал максимальным за последние пять лет, отметили в ведомстве.
Поясняется, что это связано в первую очередь со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта.
Мировая экономика и российская, в частности, находятся в кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.
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