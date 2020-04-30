Французский министр предрек стране экономический шок
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страну ожидает сильный спад ВВП на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19, который приведет к экономическому шоку. Об этом сообщает портал L'Obs.
Он отметил, что «сигналом тревоги» для французских властей является сокращение ВВП на 5,8% в I квартале 2020 года.
Министр добавил, что «самое тяжелое еще впереди», и подчеркнул, что стране «необходимо возвращать экономическую активность».
Кроме того, Ле Мэр предупредил о возникновении банкротства и ликвидации рабочих мест по мере выхода Франции из режима изоляции, который запланирован после 11 мая.
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