Украине посоветовали перестать зависеть от Запада для преодоления кризиса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/12165907/RIAN_2324664.HR-pic905-895x505-42111.jpg">

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине следует перестать зависеть от Запада, чтобы преодолеть собственный кризис. Заявление политика было размещено на сайте политсилы.

Он отметил, что на данный момент основной задачей украинских властей является «преодоление полуколониальной зависимости».

«Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию», — подчеркнул Медведчук.

Политик напомнил, что в 2019 году работающие по найму за рубежом украинцы обеспечили более 10% ВВП страны, что составляет около $15,8 млрд. Он добавил, что такая сумма в шесть раз выше объема совершенных в прошлом году прямых иностранных инвестиций.

Медведчук уточнил, что из-за пандемии коронавируса нового типа эти поступления будут сильно сокращены. По его словам, эти потери составят не менее 5% ВВП Украины, а пособия по безработице и снижение потребительского спроса сформируют еще минимум 3% потерь ВВП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Раде предрекли уничтожение государственности Украины

— Всемирный банк одобрил Украине кредит на здравоохранение в $135 млн