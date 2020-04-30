Бизнес представил кабмину меры по стимулированию спроса

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Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, письмо было подписано главами Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Четверка среди прочего предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с зарплат, не превышающих пяти МРОТ в месяц.

Также необходимо выработать меры поддержки физических лиц, считают главы объединений. К таким мерам они отнесли разрешение на вычет расходов по уходу за больными, детьми и увеличение размера вычета на медицинские расходы.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность получения выплат из материнского капитала в размере одного МРОТ ежемесячно до 30 сентября 2020 года, а также предусмотреть возможность авансирования таких социальных выплат, как компенсаций и пособий.

Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и вынужденные ограничительные меры «самым негативным образом сказались на мировой экономике», привели к снижению ее темпов, сократился объем мирового ВВП, а также спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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