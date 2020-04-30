Топ-менеджеры и сотрудники Сбербанка собрали 3 млрд руб. на борьбу с COVID-19

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Сбербанк направляет свыше 3 млрд руб., в том числе за счет личных средств, которые были собраны топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией коронавируса.

Часть средств выделят на поддержку региональных лечебных учреждений и поставку медоборудования, а также на строительство и ввод в эксплуатацию инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

В том же, что касается создания вакцины от коронавируса, то эту часть средств получит НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и научный центр «Вектор».

Топ-менеджеры Сбербанка решили направить на вышеперечисленные цели свою месячную зарплату и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров внести посильный вклад в это начинание.

«Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом».