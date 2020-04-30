Путин предложил назначить выплаты работникам соцучреждений
Президент Росси Владимир Путин предложил установить выплаты для работников социальных учреждений в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Он отдал поручение правительству в ближайшие сроки определить порядок таких выплат и их размер.
Кроме того, глава государства призвал при разработке данной инициативы обратить внимание на условия труда и объемы нагрузки, которая «ложиться на плечи этих людей».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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