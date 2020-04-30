Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации, пострадавшей из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что данные о предоставлении прямой материальной помощи жителями России являются неверными.

«Нет, это неверная трактовка», — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что все меры поддержки направлены на продление экономической жизни.

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