Норвегия приняла решение о сокращении добычи нефти

Норвегия, которая является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе, приняла решение снизить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года. Об этом сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что страна присоединиться к договоренностям ОПЕК+.

В среду, 29 апреля, министр нефти Норвегии Тина Бру заявила, что в июне текущего года добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и ещё на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года.

А также она сообщила, что страна намерена отложить на следующий год запуск ряда добычных проектов.

«Общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года», — цитирует Бру «Интерфакс».

Решение о сокращении добычи нефти Норвегия приняла впервые за 18 лет.

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