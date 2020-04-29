Врачам дадут скидки на автомобили

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/13066951/Depositphotos_60808013_l-2015-pic905-895x505-58173.jpg">

Работники российской системы здравоохранения, оказавшиеся на передовой войны с пандемией коронавируса, получат право на государственную субсидию при покупке нового автомобиля в кредит, узнала «Газета.Ru».

Как рассказали в пресс-службе Минпромторга, врачей, медсестер, санитаров и водителей скорой помощи добавят в программу стимулирования спроса на новые автомобили через госсубсидию автокредита.

Кроме того, на рынок возвращается государственная программа стимулирования спроса на легковые автомобили с помощью льготного трейд-ина.

«К льготным категориям граждан, имеющих право на 10% скидку, планируется добавить работников системы государственного здравоохранения, также заемщиков, сдающих в трейд-ин свой автомобиль старше 6 лет для уплаты части первоначального взноса по кредиту», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по автопрому заявил о необходимости расширения мер поддержки автобизнеса, в числе прочих отраслей пострадавших от пандемии коронавируса.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».