Из-за пандемии бюджет Москвы недополучит 600 миллиардов рублей

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Столичный бюджет из-за коронавируса и ограничительных мер недополучит примерно 600 млрд рублей, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов в эфире «Коммерсантъ ФМ».

«Мы на сегодняшний день считаем, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят до 600 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Заммэра добавил, что это составляет около одной пятой расходной части бюджета.

В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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