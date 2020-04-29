Из-за пандемии бюджет Москвы недополучит 600 миллиардов рублей
Столичный бюджет из-за коронавируса и ограничительных мер недополучит примерно 600 млрд рублей, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов в эфире «Коммерсантъ ФМ».
«Мы на сегодняшний день считаем, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят до 600 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Заммэра добавил, что это составляет около одной пятой расходной части бюджета.
В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин предупредил о необходимости продления рабочих пропусков
— В Москве рассказали, какие отрасли освободят от ограничений в первую очередь