Экс-замгубернатора Курганской области задержан за злоупотребление полномочиями

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Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб в 195 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин», — рассказали в СК.

Сергей Пугин был назначен заместителем губернатора Курганской области в 2014 году.